MORRISSETTE, Jocelyn

De Rosemère, le 13 décembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jocelyn Morrissette, époux de Mme Amanda Guignard.



Homme d'affaires, il est l'un des bâtisseurs de Fransyl, co-propriétaire des Titans de Laval et des Prédateurs de Granby (Coupe Mémorial).



Grand amateur de chasse et de pêche, c'est un homme impliqué, dévoué, travaillant qui nous a quittés.



Cet homme de coeur, de valeurs et de famille laisse dans le deuil son épouse Amanda, ses fils Marc (Brigitte) et Christian (Stéphanie), ses petites-filles Vanessa, Léa, Victoria, Ann-Sofy, Danyka et Alexie, ses frères Jean-Claude (Francine), Léo-Guy (Paulette), feu Régis (Cécile), Georges (Elizabeth), Pierre (Anne-Martine), Carol (Johanne) et Serge, ses soeurs Gaetane, Diane (Daniel), Marjolaine (Pierre), Andrée, feu Linda et feu Ginette, ses beaux-frères et belles-soeurs du Nouveau Brunswick, oncles et tantes, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.



La famille recevra les condoléances le jeudi 17 décembre de 14h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le vendredi de 12h à 17h au complexe funéraire:



105, BOUL. DESJARDINS EST

SAINTE-THÉRÈSE

450-473-5934



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM et à la Fondation de la recherche en chirurgie thoracique de Mtl.



Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire de plus une limite de 25 personnes est requise.