À Montréal, le 2 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Marie-Claire Girard, épouse de M. Maurice Girard.



Elle laisse aussi dans le deuil sa fille Lucie (Sylvain), ses petits-enfants Alexis et Valérie (Dominic) et ses arrière-petits-enfants Jake-William et Harry.



Dû au contexte actuel, la famille recevra les condoléances dans l'intimité.