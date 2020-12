CHARRON, Lise

À Mascouche, le 11 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Charron.



Elle laisse dans le deuil sa fille Patricia (Patrick), ses petits-enfants Xavier et Amélie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.



La mise en columbarium se tiendra le dimanche 20 décembre à 16h30 au:



105 BOUL. DESJARDINS EST

SAINTE-THÉRÈSE

450 473-5934 / www.rfgoyer.com



Une cérémonie suivie de la mise en terre au Cimetière de Sainte-Thérèse sera célébrée ultérieurement.



Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.