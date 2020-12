Trahan, Suzon

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que notre Suzon adorée nous a quittés mercredi matin le 9 décembre, après une longue et courageuse bataille contre le cancer. Elle a laissé ce monde, entourée de ses amours, monde qu'elle a rendu si beau et lumineux pour tous ceux qui la côtoyaient.



Sa grâce et sa gentillesse manifestes emplissaient l'espace partout où elle se trouvait.



Suzon laisse dans le deuil Jean Péloffy, conjoint dévoué et amour de sa vie; leur cher fils, Jean-Marc St-Germain (Caroline) et petits-fils chéris, Noah et Laurent; son père, Pierre Trahan Sr. et sa mère, Annette Barakett; son frère et sa soeur adorés, Pierre Jr. (Anne-Marie) et Katie (Xavier); ses beaux-frères et belles-soeurs, Christiane (Michel), André (Debra), Gérard (Linda), Éliane (Serge), René (Gina) et ses nièces et neveu, Marie-Julie, Claudia, Henri, Tara, Lea, Karine, Tanya, Vanessa et Vicky, sa filleule Vanessa, ainsi que ses tantes, cousins, cousines pour qui elle était si importante, et tous les autres amis et membres de la famille qui l'aimaient tant.



"Nous n'avons les mots pour exprimer à quel point tu nous manqueras,

à quel point la perte de ta magnifique présence sera lourde à porter.

Tu étais aimée de tous, famille, amis et collègues.



Merci pour ta grâce et ton dévouement.



Un gros rayon de soleil vient de s'éteindre, mais le ciel a une nouvelle étoile."



La famille vous accueillera le dimanche 20 décembre 2020 de 11 h à 15 h aux



105, BOULEVARD DESJARDINS EST, SAINTE-THÉRÈSE, 450 473-5934



Une cérémonie intime suivra à la chapelle pour commémorer l'être extraordinaire qu'elle était et si admiré de tous. Vous pourrez y assister virtuellement à partir de 15 h, en direct ou en rediffusion en suivant ce lien: https://vimeo.com/490078226



Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.



Selon les souhaits de Suzon, au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne en sa mémoire serait très apprécié.



La famille tient à remercier chaleureusement le médecin Benoit Samson qui a pris énormément soin de Suzon depuis plusieurs années, et ce, tout au long de son combat ainsi que les infirmières dévouées de la petite urgence de l'Hôpital Charles-LeMoyne, en particulier Isabelle, Stéphanie et Nathalie.