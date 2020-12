GUILLEMETTE, Jacqueline



À Montréal, le mercredi 9 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 86 ans, Jacqueline Guillemette, épouse de feu François Huet.Elle laisse dans le deuil son frère Gilles (Françoise Lavoie), ses soeurs Aline, Louise (Roger Asselin) et Claudette, sa belle-soeur Lauretta Fortin, son beau-frère Magella Gauthier, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Vu la situation actuelle, par mesure de prévention, des funérailles intimes auront lieu à une date ultérieure. Les détails seront communiqués en temps et lieu.