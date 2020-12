HÉBERT (née RIENDEAU) Denise

De Saint-Constant, le 7 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Denise Riendeau, épouse de Guy Hébert.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Dominic Hébert, Guylaine Hébert (François Presseau), ses petits-enfants Alexis, Guillaume, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Elle a été confiée au salon funéraire :



450-632-1515



En raison des circonstances particulières liées à la pandémie, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.

En sa mémoire, des dons aux soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.