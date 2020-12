DESCHÂTELETS, Sylvie

De Repentigny, le 13 décembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Sylvie Deschâtelets, épouse de M. Pierre Beauchamp, fille de feu Jérôme Deschâtelets et feu Gisèle Girard.



Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (Olivier) et Francis (Jennifer), ses petits-enfants: Liliane, Anna, Charlotte et Élie, ses frères et soeurs : Alain, Rubye (Jacques), Serge (Chantal), France (Sylvain) et Richard, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.



En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.