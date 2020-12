LAURIN, Gisèle

(née Dagenais)



À Châteauguay, le 14 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Gisèle Dagenais, épouse de feu Gaston Laurin.Elle laisse dans le deuil son fils Yvon (Manon), ses petits-fils Nicholas et Mathieu, ses petites-filles Emma et Noémi, son beau-frère Henri Hurtubise ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 20 décembre 2020 dès 18h, suivi d'une cérémonie commémorative à 20h.