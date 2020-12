LANCIAULT, Rachel

À Montréal, le 14 décembre 2020, est décédée Rachel Chatel (née Lanciault/Lanciaux) à l'âge de 101 ans .



Elle laisse dans le deuil sa fille Cécile, son fils Michel (Carole Charbonneau), sa petite-fille Laurence (Mathieu Lussier), sa soeur Georgette, ses belles-soeurs Yvette, Anna et Raymonde, sa nièce Louise, ses filleul(e)s Albert et Élaine, ainsi que de nombreux nièces et neveux, petites-nièces, petits-neveux, arrière-petites-nièces et arrière-petits-neveux. Elle laisse également ses ami(e)s des Clubs de Bridge de Ville Lasalle.



La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie /Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle,





le lundi 21 décembre 2020 de 10h à 11h15 et les funérailles seront célébrées à l'Église Coeur Immaculé de Marie, 6300 rue Laurendeau à Montréal à 11h30.



Dû aux contraintes de la Santé Publique les visiteurs sont limités à 25.