MATHIEU née Lauzon, Monique



À St-Jérôme, le 12 décembre 2020, est décédée Mme Monique Lauzon à l'âge de 80 ans, épouse de feu Gérard Mathieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Sylvain (Julie Simard), ses petits-enfants Josuha et Matis, son frère Jean-Claude Lauzon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 18 décembre 2020 à 11 h à l'église St-Antoine (705 boul. Des Laurentides, St-Jérôme, Qc, J7Z 4M6).Considérant les contraintes actuelles de la Santé publique, un nombre de 25 personnes est autorisé. Le port du masque obligatoire et respecter la distanciation.En sa mémoire, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.