BÉGIN, Marie

À Magog, le 9 décembre 2020, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Marie Bégin, fille de feu Marie-Louise Thibault et de feu Joseph Bégin.

Elle laisse dans le deuil ses filles Violaine et Manon, leur père André Beaudoin; sa grande amie de toujours Jeanne d'Arc Lavoie et sa plus jeune amie Sylvie Poulin; ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses soeurs et ses frères.



La famille se recueillera en toute intimité en 2021, à une date à déterminer.

Et elle tient à remercier le personnel de l'hôpital de Magog pour leurs bons soins.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.

