À Laval, le jeudi 15 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 99 ans, Marie-Reine Guay.

Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre et Jacques, son frère Rolland, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.

La mise en terre se tiendra ultérieurement dans l'intimité de la famille.