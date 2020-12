DOYLE, Jacques



Le frère Jacques Doyle, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 13 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, dans sa 66e année de profession religieuse.Né à Montréal, le 13 juin 1935, le frère Doyle a prononcé ses premiers voeux le 6 janvier 1955.Après sa profession religieuse, le frère Doyle a commencé une longue carrière comme éducateur auprès des jeunes, d'abord au niveau élémentaire (1956-1967), principalement à l'Académie Querbes à Outremont et à l'École Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Par la suite, et jusqu'en 1982, il a été professeur de mathématiques à l'École polyvalente Armand-Corbeil à Terrebonne. Il a passé la dernière étape de son engagement au Collège Bourget à la comptabilité et à d'autres services communautaires. Tout au long de ses années de vie active, le frère Doyle a aussi assumé diverses responsabilités complémentaires. En 2007, il s'est retiré à notre résidence Louis-Querbes à Outremont et, en septembre 2019, il a rejoint notre infirmerie de Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, le frère Doyle laisse dans le deuil sa belle-soeur, Mme Lise Doyle, ainsi que des neveux et nièces.En raison des circonstances, les funérailles du frère Jacques Doyle seront célébrées à une date ultérieure. Ses cendres seront déposées au cimetière de la Congrégation à Joliette.Direction funéraire: