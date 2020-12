GAMACHE (BÉRUBÉ) Maude Jeanne

À Laval, le 12 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, paisiblement et entourée de ses proches, est décédée Maude Gamache.

Elle laisse dans le deuil son mari Paul-Emile, son fils Sylvain (Caroline), sa petite-fille Émilie, ses soeurs : Louise (Yves), Lise (Jean), et Rachel (Jules), ainsi que plusieurs parents et amis.



Femme d'affaires émérite dans l'industrie de la mode et fondatrice de la Boutique Maude. Elle a été une inspiration pour un grand nombre de femmes. Animée d'une énergie sans borne et d'une foi inébranlable, elle a touché le coeur de tous ceux qui l'ont côtoyée.



La famille recevra les condoléances le vendredi 18 décembre 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h au complexe funéraire :



Les funérailles seront diffusées en direct le samedi 19 décembre 2020 à 11h sur le site web memoria.ca dans l'onglet avis de décès.