LEMIEUX, Jeannette (née Guillemette)

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès paisible et serein de Jeannette Lemieux, épouse de feu Gaston Lemieux, survenu le 8 décembre 2020 à Montréal.



Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Bernard Hugonnier), ses fils Normand (Laurie Hébert) et François (Marie-Chantal Théroux), ses petits-enfants Audrey, Lora, Gaëlle, Camille et Justine, ses soeurs Marthe et Huguette, ainsi que ses neveux et nièces et ses amis fidèles.



La cérémonie commémorative aura lieu au printemps dans l'intimité familiale.