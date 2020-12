VÉRONNEAU, Raymonde

La famille de Raymonde Véronneau a le regret d'annoncer son décès survenu le lundi 14 décembre 2020 à l'âge de 90 ans. Elle demeurait à la Résidence Villas D'Aujourd'hui de St-Basile-le-Grand.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Richard Duquette), Jean Pierre (Marie-France Marchand) et Marie-France (Frédéric Suchet), ses beaux-fils Jim Labissonnière (Julie Demers) et Gerry Labissonnière; ses petits-enfants Emilie, Olivier, Philippe, Francis, Julien, Laurent, Patrick et David, son arrière-petit-fils Thomas, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Malheureusement, en raison de la COVID-19 et vu le nombre limité de personnes permises en église les funérailles devront se tenir en comité restreint. Par contre, la cérémonie sera disponible sur le web via l'avis de décès sur le site de Magnus Poirier le samedi 19 décembre à 11h.