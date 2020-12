BÉLIVEAU, Jacques



De Dorval, Jacques Béliveau, est décédé le 9 décembre 2020, après une courte maladie.Il laisse dans le deuil, son épouse des 64 dernières années Réjeanne (Farineau), son fils Jean (Nathalie Beauregard), son fils Daniel (Dawn Bostock) et ses petits-enfants Julien (Catherine), Alexandre (Naomi).Il laisse aussi Gwendolyn et Meaghan, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines et de bons amis.Selon la volonté du défunt, les funérailles seront reportées après la crise du Covid-19 à une date qui sera publiée ultérieurement.