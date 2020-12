À Montréal, le lundi 26 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 81 ans, Claude Dagenais, fils de feu Berthe Corbeil et feu Vianney Dagenais.



Il laisse derrière lui son amie Lise Raymond; sa soeur Huguette; ses demi-soeurs Ginette et Ghislaine; sa nièce Sylvie et son neveu Renald.



Les funérailles ont été célébrées le 19 novembre 2020 au Cimetière Sainte-Dorothée.



Un merci particulier à tout le personnel de la résidence Villa La Belle Époque.