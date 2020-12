PARENT (née Boyer), Fleurette

C'est à regret que nous vous annonçons le décès de notre mère Fleurette Boyer, épouse de feu René Parent, survenu le 4 décembre 2020, à l'âge de 98 ans et 6 mois.



Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (feu Gilles), Jean (Micheline) et Ginette (Raymond), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa filleule France, ses neveux et nièces ainsi que sa grande amie Laurette Maillé.



La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :





H7E 4X6



le lundi 21 décembre 2020 de 10h00 à 13h00 suivi de funérailles privées en l'église Saint-Ferdinand.

Des dons à la mémoire de maman peuvent être faits à la Fondation CHU Sainte-Justine ou la Fondation Dr Julien.