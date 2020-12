Agressions sexuelles : impossible d'avoir plusieurs systèmes de justice, affirme une criminaliste

Au lendemain de l'acquittement de Gilbert Rozon, une criminaliste croit qu’il est impossible d’avoir différents systèmes de justice au Québec en fonction du type de crime commis.

«On ne peut pas avoir un système de justice différent qui change selon le type d’agression, affirme Me Danielle Roy, en entrevue à QUB radio. Si on a un régime particulier pour les agressions sexuelles, est-ce qu’on en aura un pour les meurtres? Pour les fraudes aux aînés? On ne peut pas adapter les règles (en fonction de la situation).»

La criminaliste a également tenu a rappeler que les procès pour crimes à caractère sexuel au cours des 20 dernières années ont beaucoup évolué.