Après la crise, une société dominée par les GAFAM

L’arrivée du vaccin, en nos contrées, annonce enfin une sortie de crise et un presque retour à la normale. La vie reprendra, les restaurants rouvriront, nous nous démasquerons. Nous reprendrons même du plaisir à nous habiller correctement pour sortir de nos terriers !

Mais le monde aura été transformé intimement.

Quel pli psychique aura laissé le confinement ? Quels comportements sociaux auront été définitivement modifiés par les contraintes sanitaires ? Comment relever les finances publiques écrasées désormais par le poids de la dette ? Comment le système de santé parviendra-t-il à reprendre son rythme ?

Démondialisation

Comment relever aussi les secteurs de l’économie qui auront été victimes des confinements à répétition des derniers mois ?

Au printemps dernier, au temps du premier confinement, plusieurs se demandaient, avec raison, si la pandémie allait entraîner un cycle de démondialisation.

Car que se passe-t-il lorsqu’un pays n’est pas capable de produire les biens essentiels à sa population quand frappe une crise de cette envergure--- ---?

On se le demandait au moment de la crise des masques, on se l’est redemandé quand vint le temps de parler des médicaments, on en reparle toujours maintenant qu’on comprend que le Canada a mal joué ses cartes dans la grande bataille de la vaccination.

La crise aurait dû nous rappeler l’importance vitale de l’indépendance nationale, et le danger de la dépendance industrielle.

Pourtant, c’est une autre société qui se dessine. Elle sera moins démondialisée qu’amazonisée.

J’entends par là que les GAFAM, qui ont profité de la crise pour étendre leur emprise sur la société, seront désormais, encore plus qu’ils ne l’étaient auparavant, dans une position hégémonique. Ils exerceront sur nos vies une souveraineté à certains égards plus pesante que celle des États.

Les commerces locaux pourront-ils se relever ? On redoute l’hécatombe. Combien auront pris l’habitude de tout commander à partir de leur écran, comme s’il représentait le seul intermédiaire possible avec le monde ?

Si la question des restaurants de quartier a été si souvent abordée, ce n’est pas simplement parce que les gourmets regrettent leurs bonnes tables. C’est qu’ils représentent des lieux de socialisation qui animent l’existence et permettent aux gens de tisser des liens au-delà des seuls rapports formels exigés par le travail.

C’est une chose de commander au restaurant pour se délivrer du fardeau de la préparation du repas, c’en est une autre de transformer sa soirée en fête avec la famille et les amis au coin de chez soi, ou dans une table de choix.

On redoutera, avec raison, que ne parviennent à se maintenir que les grandes chaînes, qui nous promettent un monde homogène, aux saveurs standardisées, et disons-le, aseptisées.

Présentiel

Voyons plus largement.

Le télétravail n’a pas que du mauvais. Nous aurons peut-être gagné un feu de flexibilité dans l’organisation de nos vies au terme de cette pandémie. Mais la vie sans les autres est glauque. Rien n’est plus froid qu’une rencontre Zoom.

Demain, après-demain, nous sortirons de nos maisons pour aller travailler.

Et nous n’appellerons plus cela le présentiel. Nous appellerons ça la vie, tout simplement.