MESSIER (née ROY), Yolande

À l'Hôpital de la Cité de la Santé, le 11 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Yolande Roy Messier. Elle est la fille de feu M. Avila Roy et de feu Mme Alice Renaud. Elle rejoint son époux M. Jean-Paul Messier.



Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne-Marie, Jean-Pierre (Diane Alie), Sylvie (feu Jean-Pierre Rivest) et Chantal; ses petits-enfants: Maxime, Marc, Stéphanie, Audrey, Antoine, Caroline et Véronique; les arrière-petits-enfants: Adam, Jack, Nolan, Océane et Rose ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint plusieurs membres de la famille.



La famille recevra les condoléances aux:



SALONS FUNÉRAIRES GUAY ET URBAIN

7020 BOUL. DES MILLE-ÎLES

LAVAL, QC H7A 4B3

www.salonsfunerairesguay.com



le mardi 22 décembre de 8h45 à 11h45. Une cérémonie suivra en l'église Saint-François-de-Sales le même jour dès 12h00. (7070 boul. des Mille-Îles, Laval, QC H7A 4B3).



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.