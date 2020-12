PIACENTE, Yvon

À Saint-Eustache, le 29 novembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Yvon Piacente. Il est le fils de feu monsieur Primiano Piacente et de feu madame Pauline Saro.



Il laisse dans le deuil son épouse Danielle Tremblay, ses enfants : Mathieu (Marie-Pier), Julie (Olivier), Patrick (Sylvie), Pascal, Sabrina, Carolann (Francis) et Laurence ainsi que ses nombreuses filles de coeur, ses petits-enfants : Nicolas, Maïka, Damiem et Xavier, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il rejoint ses parents et ses 3 frères.



La famille recevra les condoléances au :

SALONS FUNÉRAIRE GUAY



146 RUE SAINT-LOUIS

SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2



le samedi 19 décembre de 13h00 à 16h00. Une liturgie de la Parole suivra dès 16h00 au salon funéraire.

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une rose apportée lors de votre venu au salon funéraire.

Nous tenons à remercier l'équipe des Soins palliatifs du CLSC, Jean-Olivier-Chénier qui nous a permis d'en prendre soin jusqu'à la fin.