LOCKHEAD, Benoit

De Ste-Thérèse, le 10 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Benoit Lockhead, époux de feu Mme Madeleine Venne.

Il laisse dans le deuil ses filles Suzanne (Réjean), Lucie (Bernard), Elaine (Sylvain) et Michèle (Lonnie), sa compagne des dernières années Suzanne, ses petits-enfants Julie, Marie-Josée (Antoine), Jean-François (Renée-Pier), Philippe (Mélissa), Jérémie (Liane), feu Eric, Maude, Véronique et Vincent (Samantha), ses arrière-petits-enfants, son frère Denis, sa soeur Claire, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Il sera exposé au :



COMPLEXE FUNÉRAIRE RÉGIONAL GUAY

418 BOUL. LABELLE

ROSEMÈRE

www.salonsfunérairesguay.com



le vendredi 18 décembre de 9h à 12h. Une réunion de prière ainsi que l'inhumation aura lieu en toute intimité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.