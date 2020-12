LABRIE, Roland

De Blainville, le 13 décembre 2020, à l'âge de 87 ans est décédé M. Roland Labrie, époux de Mme Claudette Nault.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel, Luc (Elene) et Line (Roger), ses 7 petits-enfants : Nadia, Sandra, Arianne, Frédérique, Joannie Benjamin et Frédérique, ses trois arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.



La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 décembre de 13h à 17h au complexe funéraire :



105 BOUL. DESJARDINS EST

SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934

Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme.

Votre présence en salon doit se faire dans le respect des directives de la santé Publique du Québec, en regard à la distanciation publique de 2 mètres, au lavage des mains, du port du masque obligatoire et d'un maximum de 25 personnes à la fois dans le salon. Merci.