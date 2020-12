L'HEUREUX-JOBIN, Thérèse

À Montréal, le 9 décembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Jobin.



Elle laisse dans le deuil son fils Gilles et son épouse Carole, ses petits-fils Alexandre et Frédéric et leurs conjoints, ses arrière-petits-fils Gabriel et Raphaël, sa soeur Rita L'Heureux ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille accueillera parents et amis au salon funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien à Montréal,



le samedi 9 janvier 2021 de 12h à 14h. Les funérailles auront lieu le même jour à l'église St-Donat, 6805 rue de Marseille à Montréal, de 14h30 à 15h30.