Bouleversements défensifs

Il fallait un bouc émissaire pour les problèmes récurrents en défensive des Raiders et le coordonnateur Paul Guenther a payé le prix. Pour corriger la situation, il faudra sans doute de plus grands bouleversements.

C’est la troisième année à la barre de l’équipe pour Jon Gruden et les Raiders, en action demain soir face aux Chargers, ne cessent de prendre du mieux. Sauf en défensive et c’est pourquoi Guenther, qui est arrivé en 2018, au même moment que Gruden, se retrouve à la rue tandis que le vieux routier Rod Marinelli assurera l’intérim.

Les Raiders sont 30es en défensive en termes de points accordés, eux qui étaient 32es après la première saison sous la férule de Guenther. Pas exactement des progrès spectaculaires !

La saison en cours a très mal débuté, puis après une accalmie de trois matchs (du 1er au 15 novembre) lors desquels les Raiders n’ont accordé que 44 points, le château de cartes s’est écroulé de nouveau.

Bref, la bande de Gruden a concédé 384 points cette saison, le quatrième plus haut total dans l’histoire de la franchise après 13 semaines. C’est particulièrement troublant au quatrième quart. Dans les 15 dernières minutes de jeu des matchs, les Raiders ont en effet donné 148 points, le plus haut total à travers la ligue.

Ce qui est frustrant, c’est que ce n’est pas comme si l’organisation était restée les bras croisés dans les derniers mois en espérant que la situation se règle d’elle-même.

Acquisitions décevantes

Sur le marché des agents libres, de gros contrats ont été consentis aux secondeurs Cory Littleton et Nick Kwiatkoski. Deux joueurs honnêtes, mais les résultats ne sont pas là.

Depuis l’an dernier, des choix de premier tour au repêchage ont été investis sur l’ailier défensif Clelin Ferrell, le maraudeur Johnathan Abram et le demi de coin Damon Arnette. Ferrell fait un boulot correct, mais n’est pas le type de joueur qui applique régulièrement la pression sur le quart-arrière, une lacune criante dans cette défensive.

Abram pourrait devenir un joueur brillant et intimidant, mais il est encore au stade où son instinct lui joue trop souvent des tours.

Ce n’est pas le moment de lancer la serviette avec de si jeunes joueurs, mais un simple changement de coordonnateur ne solutionnera pas tous les maux. Tant que les Raiders n’ajouteront pas des chasseurs de quarts crédibles et un milieu de terrain respectable contre la course, la défensive ne suivra pas la parade.

Car au contraire, l’offensive, elle, est clairement en train de s’établir parmi les plus dangereuses du circuit. Ce serait dommage qu’une partie de la reconstruction vienne saboter l’autre.

Duel du jeudi

Les forces en présence

CHARGERS DE LOS ANGELES

Justin Herbert, Quart-arrière, 25 T, 10 INT, 3467 verges

Photo AFP

Austin Ekeler, Demi offensif,1 T, 407 verges

Photo AFP

Keenan Allen, Ailier espacé, 8 T, 975 verges

Photo AFP

RAIDERS DE LAS VEGAS

Derek Carr, Quart-arrière, 24 T, 7 INT, 3343 verges

Photo AFP

Josh Jacobs, Demi offensif, 9 T, 831 verges

Photo AFP

Darren Waller, Ailier rapproché, 7 T, 817 verges

Photo AFP

MA PRÉDICTION

Chargers 27 - Raiders 31

Joueur à surveiller

Kenneth Murray | Secondeur, Chargers

Photo AFP

Les Chargers ont opté pour Kenneth Murray avec le 23e choix du dernier repêchage. Il mène actuellement l’équipe avec 88 plaqués, mais les jeux d’impact attendus se font tout de même rares. C’est une grosse commande pour un secondeur recrue à l’intérieur de gérer le caucus défensif pendant la vaste majorité de la saison. Murray a connu ses meilleurs moments dans l’humiliante défaite face aux Patriots il y a deux semaines avec 14 plaqués et un sac. Il faut encore lui laisser du temps.

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City, 12-1

Semaine dernière : 1 | =

Discret en début de match face aux Dolphins, Tyreek Hill s’est par la suite montré redoutable. Ses 16 touchés cette saison sont le troisième plus haut total dans l’histoire pour un receveur après 13 matchs. Seuls Randy Moss (19), en 2007, et Jerry Rice (18), en 1987, ont fait mieux.

2. Packers de Green Bay, 10-3

Semaine dernière : 4 | +2

Les Packers continuent de bénéficier de la production monstre de Davante Adams. Il a inscrit un touché dans un huitième match de suite, battant ainsi le record de franchise établi par le vénérable Don Hutson. Le record de ligue appartient à Jerry Rice avec 12. À surveiller !

3. Saints de La Nouvelle-Orléans, 10-3

Semaine dernière : 2 | -1

La protection de passes a fait défaut pour les Saints, qui ont concédé cinq sacs face aux Eagles. La défaite a fait mal puisqu’ils cèdent le premier rang de la conférence en vue des séries aux Packers, mais ça ressemble à une simple erreur de parcours. Drew Brees devrait jouer dimanche.

4. Bills de Buffalo, 10-3

Semaine dernière : 5 | +1

La défensive a maintenu les Bills en vie en première demie face aux Steelers, tandis que l’offensive a pris le relais en deuxième demie. Un bel effort d’équipe. Les Bills bénéficient pleinement de l’échange de Stefon Diggs, qui a égalé une marque de franchise avec sa 100e réception.

5. Steelers de Pittsburgh, 11-2

Semaine dernière : 3 | -2

Pour n’importe quelle équipe, une fiche de 11-2 serait une grande célébration. Pourtant, les Steelers donnent l’impression de s’écrouler. Big Ben paraît soudainement faire son âge et le jeu au sol a gagné 54 verges en moyenne dans les sept dernières semaines. Plusieurs blessures en défensive...

6. Rams de Los Angeles, 9-4

Semaine dernière : 6 | =

Les Rams ont brassé les Patriots autant sur la ligne offensive que défensive. Le porteur Cam Akers a connu les meilleurs moments de sa saison recrue avec une récolte de 171 verges au sol. La défensive a réussi un touché dans un troisième match de suite. L’équipe s’élève au bon moment.

7. Colts d’Indianapolis, 9-4

Semaine dernière : 8 | +1

Les joueurs de ligne défensive DeForest Buckner et Denico Autry ont été particulièrement dominants face aux Raiders, qu’ils ont limités à une maigre moyenne de 3,6 verges au sol. La ligne offensive a ouvert des autoroutes d’une largeur indécente au porteur Jonathan Taylor.

8. Browns de Cleveland, 9-4

Semaine dernière : 7 | -1

Les Browns sont passés d’une défaite humiliante de 38-6 face aux Ravens en début de saison à une défaite plus qu’honorable de 47-42 contre eux lundi soir, dans le match de l’année jusqu’ici. Ils ont démontré une fois de plus qu’ils n’ont plus rien des risibles bons vieux Bruns.

9. Buccaneers de Tampa Bay, 8-5

Semaine dernière : 9 | =

La clé dans la victoire face aux Vikings a été la tenue impeccable de la ligne offensive. Tom Brady n’a été victime d’aucun sac et l’attaque n’a connu qu’un seul jeu pour une perte. En défensive, six sacs aux dépens de Kirk Cousins ont aussi fait la différence. Ça sent les séries...

10. Titans du Tennessee, 9-4

Semaine dernière : 10 | =

En 10 matchs en carrière face aux Jaguars, Derrick Henry se montre impérial avec une récolte de 1013 verges au sol et 12 touchés. Un tortionnaire ! Il revendique maintenant quatre matchs de plus de 200 verges au sol et deux touchés, ce que personne n’avait fait avant lui.

11. Seahawks de Seattle, 9-4

Semaine dernière : 12 | +1

L’attaque des Seahawks a retrouvé ses repères face aux Jets. Bon, il est vrai que les Jets pratiquent la distanciation sociale sur leurs adversaires, mais c’est quand même un pas en avant. Le maraudeur Jamal Adams compte 8,5 sacs, un sommet dans l’histoire pour un demi défensif.

12. Ravens de Baltimore, 8-5

Semaine dernière : 15 | +3

Lamar Jackson ne sera probablement jamais le passeur plus précis qui soit, mais bordel qu’il peut donner tout un show ! Son retour d’entre les morts en fin de match face aux Browns restera longtemps parmi les grands moments de la rocambolesque saison 2020.

13. Dolphins de Miami, 8-5

Semaine dernière : 11 | -2

Les Dolphins ont démontré du cran face aux Chiefs. Tua Tagovailoa a connu son premier match de plus de 300 verges par les airs même s’il a été privé de plusieurs cibles en cours de route et que son champ-arrière était criblé d’absents. Xavien Howard est tout un joueur !

14. Cardinals de l’Arizona, 7-6

Semaine dernière : 14 | =

Dans les cinq dernières saisons, il est arrivé seulement deux fois que les Cardinals connaissent un match d’au moins huit sacs du quart en défensive. Dimanche face aux Giants et à la semaine 7 en 2019... face aux Giants. Une pétition pour évoluer dans la même division serait de mise.

15. Raiders de Las Vegas, 7-6

Semaine dernière : 13 | -2

Le timing du renvoi du coordonnateur défensif Paul Guenther surprend puisque les Raiders jouent dès demain. Sauf que l’hémorragie devait cesser. C’est 150 points qu’ils viennent de donner à leurs quatre derniers matchs. Son remplaçant, Rod Marinelli, va simplifier le livre de jeux.

16. Équipe de Washington, 6-7

Semaine dernière : 17 | +1

Alex Smith est blessé à la jambe droite, mais ça ne semble pas trop sérieux. Pendant ce temps, Chase Young poursuit son travail de destruction massive et risque de devenir le quatrième joueur en cinq ans d’Ohio State à gagner le titre de recrue défensive de l’année.

17. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 6-7

Semaine dernière : 16 | -1

Pour la première fois depuis 2002, les Patriots ne termineront pas la saison avec au moins 10 victoires. Tout n’est pas la faute de Cam Newton, mais son bras semble tomber en ruines et ses receveurs sont insignifiants. Quand la défensive n’est pas parfaite, c’est fini.

18. Vikings du Minnesota, 6-7

Semaine dernière : 18 | =

Les Vikings ont le don de faire mentir les clichés. Ils ont perdu un deuxième match cette saison malgré un temps de possession supérieur à 39 minutes. Même si Dalvin Cook est devenu l’un des rares porteurs à fonctionner face aux Buccaneers, la pâte n’a pas levé.

19. Giants de New York, 5-8

Semaine dernière : 19 | +4

La défaite des Giants, combinée à la victoire de Washington, a fait glisser l’équipe au deuxième rang dans la division. Même que les Eagles et les Cowboys sont allés chercher une victoire chacun. Les Giants font maintenant face aux Browns et aux Ravens. Ça se complique...

20. Bears de Chicago, 6-7

Semaine dernière : 26 | +6

On va donner une rare tape dans le dos à Mitchell Trubisky. Après avoir enduré des questions pendant une semaine sur le fait que les Bears l’ont choisi plutôt que Deshaun Watson, il a battu les Texans en jouant bien. Douce vengeance, mais l’erreur des Bears demeure.

21. Broncos de Denver, 5-8

Semaine dernière : 25 | +4

Drew Lock a connu les meilleurs moments de sa jeune carrière face aux Panthers avec quatre passes de touché. Son agressivité lui a rapporté avec cinq passes complétées pour 25 verges ou plus. Il n’a pas lancé d’interception pour la première fois depuis la semaine 2.

22. Eagles de Philadelphie, 4-8-1

Semaine dernière : 27 | +5

Inutile d s’emballer trop rapidement avec Jalen Hurts, mais le jeune quart a réveillé l’attaque et fait bien paraître la ligne offensive. Avec Miles Sanders, il a formé la première paire chez les Eagles à récolter plus de 100 verges au sol depuis Donovan McNabb et Duce Staley, en 2002.

23. Texans de Houston, 4-9

Semaine dernière : 20 | -3

Privé de plusieurs munitions offensives, Deshaun Watson a été contraint de s’accrocher indûment au ballon contre les Bears, ce qui est loin d’être idéal face à un front aussi féroce. Il a été victime de six sacs, ce qui n’a pas été sans rappeler une triste époque. Presque aussi triste que la défensive.

24. 49ers de San Francisco, 5-8

Semaine dernière : 21 | -3

La défensive des 49ers a limité Washington à 193 verges et seulement trois premiers jeux en 15 tentatives sur des troisièmes essais. L’attaque a toutefois cafouillé et Nick Mullens a protégé le ballon comme s’il jouait avec des mitaines de four. Ça vaut la peine que Jimmy Garoppolo revienne ?

25. Panthers de la Caroline, 4-9

Semaine dernière : 22 | -3

Après des débuts encourageants sous la férule de Matt Rhule, les Panthers ont perdu sept de leurs huit derniers matchs, même si c’est arrivé une seule fois par plus d’une possession. Il s’agira donc de leur 16e saison perdante en 26 ans d’existence. Vivement les jours meilleurs !

26. Lions de Detroit, 5-8

Semaine dernière : 23 | -3

Il faudra voir si Matthew Stafford pourra jouer en dépit d’une blessure aux côtes. Dimanche, les Lions ont bien lutté face aux Packers, en ayant l’avance ou en les suivant à une possession pendant plus de 50 minutes. Si cette équipe s’était battue de la sorte toute la saison...

27. Chargers de Los Angeles, 4-9

Semaine dernière : 29 | +2

Après une vilaine interception qui semblait signer l’arrêt de mort des Chargers, Justin Herbert a obtenu une deuxième chance quand sa défensive a à son tour réussi une interception. Cette fois, il a visé juste. Ce n’était pas toujours chic, mais il a trouvé une manière de gagner.

28. Cowboys de Dallas, 4-9

Semaine dernière : 28 | =

En première demie, les 17 points des Cowboys ont été inscrits à la suite de revirements provoqués par la défensive. Cette même défensive a blanchi les Bengals en deuxième demie en plus de les freiner deux fois sur des quatrièmes essais. Oui, même la défensive des Cowboys peut se lever.

29. Falcons d’Atlanta, 4-9

Semaine dernière : 24 | -5

On vous avait prévenus que le quatrième quart entre Chargers et Falcons serait hilarant, avec deux équipes qui rivalisent dans l’art d’échapper des occasions. Les Falcons ont décroché la palme quand Matt Ryan a lancé deux interceptions dans les dernières minutes pour donner le match.

30. Bengals de Cincinnati, 2-10-1

Semaine dernière : 30 | =

Les trois premières possessions des Bengals se sont terminées par des échappés. C’est généralement symptomatique d’une équipe mal préparée, qui erre sans objectif précis et qui n’a pas la cause à cœur. Il n’y a plus rien à gagner, mais l’honneur est encore une valeur en 2020.

31. Jaguars de Jacksonville, 1-12

Semaine dernière : 31 | =

James Robinson fait partie, avec Derrick Henry et Dalvin Cook, du trio de porteurs à travers la ligue à avoir franchi la barre des 1000 verges au sol. Il y en a encore qui s’ennuient de Leonard Fournette ? Quand Doug Marrone sera parti, les partisans le remercieront encore pour ce geste.

32. Jets de New York, 0-13

Semaine dernière : 32 | =

Les Jets se dirigent tout droit vers une saison de 0-16, comme les Lions de 2008 et les Browns de 2017, qui avaient pavé la voie avant eux. Les Jets de 2020 sont toutefois sur le point de se hisser au summum de la médiocrité avec neuf défaites par plus de huit points.