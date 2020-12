CHOQUETTE, Gilles

À Varennes, le 10 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Choquette, époux de madame Claudette Williams.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Éric et Annie, ses frères et soeurs feu Claude, feu André, Denis, Normand, Robert, Marielle, Louise et Michelle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.



Les funérailles auront lieu en privé, le vendredi 18 décembre à 14 h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes, et de là au cimetière de Varennes.



La famille remercie le personnel de l'hôpital Charles-Lemoyne et le Foyer Lajemmerais pour les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.



