«Ce n’est pas le moment de parler pour moi» - Gilbert Rozon

Gilbert Rozon a refusé mercredi de commenter le verdict d’acquittement qu’il a reçu pour des accusations de viol qui pesaient contre lui relativement à un événement survenu il y a 40 ans.

Joint au téléphone par l’Agence QMI, l’ex-magnat de l’humour déchu a poliment décliné notre demande d’entrevue.

«Ce n’est pas le moment de parler pour moi. Je ne crois pas que je vais faire d’entrevues, en tout cas, pas avant un très bon bout de temps. Je verrai, dans quelques semaines, comment je me sens», a-t-il dit.

Pendant la courte conversation, Rozon a fait référence aux mouvements qui soutiennent les femmes dans leur prise de parole contre leurs présumés agresseurs, en parlant du collectif «Wake up calice», qui milite pour le climat et la justice sociale.

«Je pense que le mouvement "Wake up calice" et ces gens-là vont vous parler plus facilement que moi», a dit l’homme d’affaires.

L’organisation a manifesté devant le palais de justice de Montréal, mardi – et lors des précédentes présences de Rozon et de ses avocats sur les lieux – pendant que lui recevait son verdict à l’intérieur.

Au terme d’un procès qui s’était ouvert le 13 octobre dernier, Gilbert Rozon a été acquitté, mardi, des accusations de viol et d’attentat à la pudeur qui pesaient contre lui relativement à des événements qui se seraient produits au début des années 1980, dans les Laurentides, trois ans avant qu’il ne fonde Juste pour rire, en 1983.

La plaignante, Annick Charrette, 60 ans, qui travaille dans le milieu de la télévision, est sortie de l’anonymat mardi pour envoyer un message d’espoir à toutes les victimes d’agressions sexuelles, et les enjoindre à ne pas se décourager de porter plainte.

Selon la version de la dame, Rozon l’aurait violée à la sortie d’une discothèque, aurait trouvé un prétexte pour l’emmener dans une maison et se serait montré insistant dans ses avances, même si la femme se débattait vivement. Rozon serait ensuite entré dans sa chambre pendant qu’Annick Charette dormait pour la violer.

«À toutes les victimes, j’aimerais vous dire ceci: n’ayez pas honte. La culpabilité que vous ressentez ne vous appartient pas. Malgré la déception d’aujourd’hui, je vous invite à dénoncer, peut-être qu’ainsi les choses commenceront à changer», a notamment lancé Annick Charette.