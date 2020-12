Comment ramener notre fille à la raison?

Mon mari et moi, tous les deux bien entendant, avons eu une fille qui est née avec de gros problèmes auditifs. Ce fut un long et difficile chemin pour lui faire réussir ses études en comptabilité, mais elle y est parvenue. De toute sa vie elle n’a jamais manifesté l’envie d’avoir des enfants. Ce qui faisait notre affaire à son père et moi car on considérait qu’elle allait ainsi s’éviter beaucoup de soucis.

Le problème c’est que depuis deux ans, elle vit avec un garçon quilui, en veut des enfants. Très amoureuse et ne voulant pas le perdre, elle se range peu à peu de son bord. Et comme elle approche de la quarantaine, les années sont comptées pour elle.

Mon mari et moi on leur a suggéré d’adopter pour ne prendre aucun risque. Mais ils ne veulent pas nous écouter. Auriez-vous un truc pour les convaincre ?

Maman inquiète

Je n’ai pas de truc à vous donner, et en passant, je vous signale que ça ne vous regarde pas. Pourquoi ce couple ne réussirait-il pas aussi bien que vous dans l’éventualité où leur enfant soit affecté par le même handicap que sa mère ? Ça ne serait pas leur faire honneur que de les considérer inaptes à réussir leur famille.