COVID: une centaine de décès d’un océan à l’autre

En plus d’atteindre le cap des 4000 décès liés à la COVID-19, l’Ontario a une nouvelle fois rapporté plus de 2100 nouvelles infections et le Canada enregistrait une centaine de pertes de vies.

Avec 49 200 tests effectués en 24 heures, les autorités ontariennes cumulent les records. Mercredi, 2139 nouveaux cas sont venus alourdir le bilan. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, 146 535 personnes ont été infectées du nouveau coronavirus.

De ce nombre, 4035 patients ont toutefois perdu la vie, dont 43 décès rapportés mercredi.

Malgré les resserrements des mesures par le gouvernement de Doug Ford, le virus se répand, principalement à Toronto (780 nouveaux cas et près de 48 650 depuis le début), mais aussi dans la région de Peel (528), de York (148).

La ministre ontarienne de la Santé Christine Elliot a soutenu mercredi qu’il était «essentiel que les Ontariennes et Ontariens continuent de suivre les mesures de santé publique» pour arrêter la propagation de la COVID-19, rappelant que «l'approvisionnement en vaccins de l'Ontario se fera par étapes».

Au Québec, la province voisine, les autorités ont rapporté 1897 cas supplémentaires et 42 décès, portant le total à 169 173 personnes infectées et 7613 morts depuis le début de la pandémie.

Comme en Ontario (+11 à 932), les hospitalisations sont en hausses dans la Belle Province (+16 à 975).

Près de 30 985 dépistages ont été réalisés en 24 heures au Québec, et 1613 doses de vaccins ont été administrées (743 à Montréal et 870 à Québec).

«Avec la hausse des hospitalisations des derniers jours, il était nécessaire de faire une pause pour le temps des Fêtes afin de limiter nos contacts pour casser la vague», a fait savoir le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Au total, le Canada comptait en début d’après-midi 479 720 personnes infectées et 13 759 décès, dont plus de 4500 nouveaux cas et 100 décès comptabilités rien que mercredi.

La situation au Canada:

Québec: 169 173 cas (7613 décès)

Ontario: 146 535 (4035 décès)

Alberta: 83 327 cas (744 décès)

Colombie-Britannique: 43 463 cas (668 décès)

Manitoba: 21 826 cas (523 décès)

Saskatchewan: 12 594 cas (98 décès)

Nouvelle-Écosse: 1430 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 567 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 364 cas (4 décès)

Nunavut: 258 cas

Île-du-Prince-Édouard: 89 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 22 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 479 720 cas (13 759 décès)