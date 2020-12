BELLE-ISLE Frère Fernand, c.s.c.Religieux de Sainte-Croix

À Montréal, le 6 décembre 2020 est décédé à l'âge de 94 ans, Frère Fernand Belle-Isle. Il est né le 8 avril 1926 à Montréal. Il était le fils d'Élie Belle-Isle et de Sarah Dupras.

Il a fait sa profession perpétuelle le 5 mars 1950. Frère Belle-Isle a exercé son ministère à Montréal. Il a été chargé de reliure au scolasticat Sainte-Croix de 1947 à 1958 et au Collège Sainte-Croix de 1958-1960. Il a ensuite été secrétaire au pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph de 1960 à 1971, puis secrétaire téléphoniste à la maison provinciale de sa communauté religieuse de 1971 à 1989. Il a également été chargé de la tenue de livre et de la comptabilité à la maison Coronet dont il a été membre pendant près de 50 ans.



Il laisse dans le deuil sa soeur Claire, ses nièces Constance et Élyse, son neveu Daniel, ses amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.

Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne se tiendront pas.

La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.