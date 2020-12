Paquin (née Brosseau), Hélène

À Saint-Sauveur, le 10 décembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Hélène Brosseau, épouse de feu M. Bernard Paquin.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Jeannine, Jean-Claude (Odette Sans Cartier), Diane, Philippe (Ginette Molmans), feu Denis et Alain (Aviole Joseph), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.



L'inhumation des cendres aura lieu au printemps.