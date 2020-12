LA BERGE, Luce

COVID-19 : Veuillez vous référer à l'avis de décès ci-dessous afin de valider si les événements sont maintenus, différés ou annulés.

À Montréal, le jeudi 3 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Luce La Berge.

Elle laisse dans le deuil son frère Clovis et son épouse Madeleine Binette et leurs enfants Marie-Andrée (Yves Michaud) et Philippe (Lucie Desroches), ses petits-neveux Laurie et Amélie Michaud, William et Marianne La Berge, ses neveux et nièces Marc Gélinas (Diane Carpentier), Hélène Gélinas-Auclair (Raymond Auclair) et Chantal Gélinas ainsi que plusieurs autres parents et amis.

Les funérailles se dérouleront dans la plus stricte intimité et sur invitation par la famille en raison des restrictions sanitaires d'un maximum de 25 personnes en zone rouge.



LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

DES LAURENTIDES





à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.

Prendre note que nous appliquons rigoureusement toutes les mesures sanitaires et que le port du couvre-visage est obligatoire pour tous ainsi que la tenue d'un registre de visiteurs.