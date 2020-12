MARCOTTE, Pierrette (née Larose)

À Terrebonne, le 11 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Pierrette Marcotte (née Larose), demeurant à St-François-de-Laval.



Elle laisse dans le deuil son époux M. Yves Marcotte, ses enfants Joanne, Chantal (Daniel), Richard et Stéphane (Christine), ses petits-enfants Dany, Marie-France, Tammy, Alex, Joey, Alex-Anne, Simon et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Laetica, Koraly, Maeva, Nolan, Liam, Maxim, Jaydee, ses frères Claude et Henri, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille se réunira pour une cérémonie privée qui aura lieu en hommage à Mme Pierrette Marcotte (née Larose).



La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côte-Boisée pour les bons soins prodigués à Mme Larose.



