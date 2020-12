LE BLANC, Fernande Sabourin

Au CHSLD Claude-David de Repentigny, le 11 décembre 2020, est décédée à l'âge de 99 ans, Madame Fernande Sabourin, épouse de feu René Le Blanc.



Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Nicole et Ginette (Réjean), ses quatre petits-enfants, Caroline (Martin), Isabelle (Alain), Nadine (Luc), Martin (Kathleen), ainsi que ses huit arrière-petits-enfants Alexi-Michel, Anne-Marie, Leelou, Annie, Evelyne, Chloé, Camille et Norah, ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille vous accueillera au complexe



le samedi 19 décembre de 14h à 16h30. Une cérémonie privée aura lieu à 16h30.