En poste malgré... une fracture à la gorge

Le joueur de centre des Lions de Detroit Frank Ragnow est resté à son poste contre les Packers de Green Bay, dimanche, malgré une fracture à la gorge.

Blessé lors du premier quart, Ragnow ne pouvait presque plus parler. Il a ainsi demandé à ses quarts-arrière Matthew Stafford et Chase Daniel de désigner les formations avant les jeux.

«C'est assez impressionnant ce qu'il a pu faire, a dit Daniel, qui a lui-même pris la relève à Stafford lorsque ce dernier s’est fracturé une côte, selon le réseau ESPN. Nous n’avons pas semblé être handicapés, et c’est assez incroyable quand ta gorge est fracturée et que tu as l’habitude de désigner les jeux.»

Ragnow, qui n’a manqué aucun jeu, n’a pas accordé de sac du quart.

«C’était drôle sur le moment. Ce n’est plus drôle maintenant en sachant la gravité de la blessure, a concédé Daniel. Le gars a joué le reste du match, et je ne pense pas qu’il ait permis un seul plaqué sur un quart. C’est impressionnant. Vraiment. »