BOCK, Michel

À la Résidence Riviera de Laval, le 11 décembre 2020 à l'âge de 84 ans, est décédé Michel Bock des suites d'une longue maladie.



Fils de feu Jeannette Francoeur et de feu Roland Bock, il laisse dans le deuil son épouse Johanne Cousineau, ses enfants Marie-José (Philippe Bélanger), Stéphanie, Michel Jr., ses petits-enfants Alexandre Bock-Crête et Gabrielle Bock-Crête ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.



Bien connu du milieu des affaires, Michel Bock fut Président de la Compagnie Eagle Lumber Ltée de 1968 à 2020. Il siégea sur de nombreux conseils d'administration de sociétés et d'organismes caritatifs.



Compte tenu de la pandémie actuelle, une cérémonie commémorative privée sur invitation aura lieu le mardi 22 décembre 2020 dès 13h, dans la chapelle du Complexe Funéraire Urgel Bourgie situé au 3955 Chemin Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec) H4N 2N6.



Pour ceux et celles qui le désirent, la cérémonie pourra être suivie en webdiffusion sur le site web de Urgel Bourgie.

La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riviera pour son soutien.

Les personnes qui le désirent peuvent faire un don "In Memoriam" à la Fondation Pallia-Vie de Saint-Jérôme:

https://www.jedonneenligne.org/fondationpallia-vie/FPVDIM/