Je fais appel à votre sagesse

J’aime lire vos pensées chaque matin et je les trouve toujours bien choisies. C’est pourquoi je fais appel à vos lumières pour me guider dans la décision à prendre. Mon fils vit à l’extérieur du pays depuis plusieurs années. Sa femme l’a quitté il y a un an, et tous deux se partagent la garde de leurs deux ados.

Voilà que récemment, j’ai reçu un courriel de la part de ma belle-fille. Pour vous permettre de bien évaluer la situation, je la cite :

« Notre vie a été sans dessus dessous, depuis que François et moi sommes séparés. Les choses vont mieux. J’ai pensé que tu ne souhaitais peut-être pas être en contact avec moi, mais comme je peux me tromper, tu me diras si c’est le cas. »

Que puis-je répondre à un tel mot ? Il m’est impossible de me mêler de leur histoire de couple, même si j’ai pu observer certains problèmes dont je n’ai parlé ni à l’un ni à l’autre. Ce courrier m’indispose et je ne sais comment ni quoi répondre. Comme j’ai l’impression que mon ex-belle-fille veut m’obliger à prendre position, je me dis que ne pas lui répondre serait peut-être la solution. Qu’en pensez-vous ? J’ai hâte de lire votre avis.

Alyne Pelletier

Personnellement, je considère qu’il faut toujours répondre aux gens qui nous écrivent. C’est la plus élémentaire politesse à leur endroit. La difficulté réside dans la façon de le faire. D’abord il faut analyser le genre de relation que vous aviez avec cette personne auparavant. Est-ce quelqu’un avec qui vous vous entendiez bien, quelqu’un que vous avez apprécié ?

Si vous répondez par la négative, il sera alors facile de lui faire savoir que vous n’entendez pas avoir de lien avec elle, sauf peut-être en ce qui regarde vos petits-enfants. Si la réponse est positive, il faudra alors agir en toute franchise et en toute transparence, en y mettant vos conditions.

D’abord il faut lui faire savoir que vous acceptez de conserver un lien et la remercier pour vous en donner l’occasion, mais aussi il faut lui faire part qu’en aucune façon vous n’entendez prendre parti pour quiconque. L’important étant de maintenir le lien avec vos petits-enfants.

Il faudra aussi mettre votre fils au courant de la chose et le lui dire à elle. Maintenir ce genre de lien n’est valable et ne peut bien se solder que si tout est clair pour tout le monde.