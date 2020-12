La LNH prête à toute éventualité

La Ligue nationale de hockey (LNH) continue de plancher sur divers scénarios quant à la saison 2020-2021, son commissaire Gary Bettman laissant la porte ouverte à la présentation de matchs dans des bulles et au domicile de chaque équipe.

Selon ce qu’a indiqué mercredi le site LNH.com, le dirigeant semble prêt à vivre avec l’une de ces options ou même, avec la combinaison des deux, au cours de la prochaine campagne. Comme plusieurs sources l’ont indiqué récemment, le calendrier régulier pourrait commencer à la mi-janvier, tandis que les sections seraient modifiées; le Canadien de Montréal se retrouverait avec les six autres formations du pays.

Le même site a rappelé que rien n’est finalisé à ce jour et que les discussions entre le circuit et le syndicat des joueurs se poursuivent.

« Nous concentrons nos énergies afin de pouvoir amorcer la saison vers la mi-janvier, a mentionné Bettman dans le cadre d'un panel de discussion par visioconférence, dans le cadre du Forum mondial de hockey à Moscou. Il est clair que nous ne pourrons disputer un calendrier de 82 matchs de saison régulière, ce que nous faisons habituellement, mais nous allons tenter de disputer le plus de parties possible.»

«En ce moment, nous tentons de déterminer si nous allons disputer les matchs dans chacun de nos amphithéâtres et permettre des déplacements limités, ou encore jouer dans une bulle, a-t-il continué. Nous travaillons sur ces questions et nous demandons des avis médicaux à ce sujet.»

Pour ce qui est des bulles susceptibles d’accueillir les patineurs, l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman a évoqué Toronto et Edmonton, qui ont été le théâtre des séries 2020, ainsi que Las Vegas, Columbus et Newark.

Changements à prévoir

Bettman croit aussi que si la LNH va de l’avant avec les bulles au début de la campagne, cela est loin de signifier qu’elles resteront en place jusqu’à la fin.

«Nous ne pensons pas pouvoir disputer une saison régulière complète de cette manière, a-t-il dit, toujours au LNH.com. Mais en raison des circonstances, et des endroits où la propagation de COVID-19 n'est pas contrôlée et où le système de santé est déjà surchargé, nous devrons peut-être nous ajuster. Par exemple, nous avons quelques équipes qui ne peuvent tenir de camp d'entraînement ou présenter un match, même s'il n'y a pas de partisans dans leur amphithéâtre ou leur complexe d'entraînement. Nous devrons leur trouver un endroit où jouer.»

Cependant, le commissaire garde une priorité en tête : la sécurité de tous.

«Le plus grand défi est de nous assurer que nos joueurs et le personnel soient en sécurité et en santé, et de ne pas faire ce qui peut placer les communautés où nous évoluons à risque, que ce soit en propageant la COVID-19 ou en mobilisant des ressources médicales. [...] Nous comprenons ce qui est essentiel à chacune des communautés pour leur santé et leur bien-être, et nous ne voulons pas faire quoi que ce soit qui viendrait perturber ça.»