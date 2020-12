Claude Castonguay, un géant réformateur

Claude Castonguay était dans une classe à part. Un homme d’envergure dont le ton posé et le panache naturel impressionnaient au premier contact. Si la qualité de ses arguments a contribué à sa crédibilité, c’est son côté résolument tourné vers l’avenir qui va me rester comme souvenir.

Plusieurs observateurs de l’actualité ont commenté la carrière colossale de l’homme. Plusieurs ont insisté sur l’héritage majeur que laisse celui qu’on nomme partout le père de l’assurance maladie. Mais peu ont mis en relief qu’il n’a jamais considéré cet accomplissement comme un monument figé dans le béton.

Claude Castonguay fut l’un des participants les plus actifs aux discussions concernant la réforme de sa réforme. Il est très injuste que certains disent aujourd’hui que le système de santé qu’il a bâti connaît des ennuis depuis des années. Lui était prêt à l’ajuster.

Le système de santé

Je peux en témoigner ayant été l’un des seuls à proposer sur la scène politique une réforme véritable de notre système de santé. Les propositions visant à y introduire une mixité public-privé ou à introduire un ticket modérateur auraient pu être interprétées par monsieur Castonguay comme une rupture inacceptable avec son héritage.

On voit souvent les responsables d’une réforme prompts à qualifier d’hérésie toute tentative future d’aller jouer dans leur œuvre. Pas Claude Castonguay. Un vrai réformateur, fort, lucide, garde l’œil et l’esprit ouverts. Il était prêt à réformer sa réforme trente ans plus tard.

Il n’a jamais hésité à nommer crûment les problèmes. Il s’est attristé que la santé au Québec soit devenue une machine « très bureaucratisée ». Il a qualifié le système de santé de gouffre financier qui devenait un problème réel sur les bras du gouvernement québécois.

Le plus fort, c’est sa réaction lorsque les tenants du statu quo s’accrochaient au monopole d’État bureaucratisé et en faisaient un intouchable. Il dénonçait, lui le fondateur du régime d’assurance maladie, l’erreur d’en faire une vache sacrée.

Évoluer

Voilà un homme capable de rester de son temps, connecté à la réalité du moment. Une personne plus intéressée par le vécu de sa société demain que par le caractère intouchable de ses accomplissements.

Claude Castonguay avait compris que la politique est une course à relais. Lui avait fait faire au Québec des pas de géant dans l’accès à tous à des soins de santé. Personne ne veut remettre en cause la possibilité pour tous les citoyens, y compris pour les plus pauvres, d’avoir accès aux meilleurs soins de santé.

Mais notre système met-il en place les conditions optimales pour y arriver ? Le monopole d’État centralisé, bureaucratisé, prisonnier des corporatismes syndical et médical ne peut répondre aux besoins. Le système de santé est devenu quelque chose d’assez loin du beau rêve du début des années 1970.

Il n’y a pas de contradiction à reconnaître le prodigieux bond vers l’avant avec la création de l’assurance maladie et reconnaître aussi le besoin d’en réformer certaines bases, une génération plus tard.

Claude Castonguay l’avait compris.