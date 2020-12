Manquement à l'éthique: un élu de l’Île d’Orléans s’expose à une suspension de 45 jours

Un conseiller municipal de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, qui s’est placé en situation de conflit d’intérêts avec son entreprise, risque d’écoper d’une suspension de 45 jours.

Nicolas Girard a reconnu son manquement au Code d’éthique et de déontologie et a plaidé coupable, mercredi, lors d’une audition virtuelle de la Commission municipale du Québec (CMQ). Le conseiller municipal à temps partiel est également associé chez Croisières Orléans, une PME qui offre des tours guidés en zodiac à partir du quai de Saint-Laurent.

Avant d’être élu, en novembre 2017, son entreprise avait déjà signé un bail avec la Municipalité pour un terrain qui appartient à cette dernière. Le bail en question a été renouvelé en 2018, 2019 et 2020 après son élection. M. Girard avait dûment déclaré, à chaque année, son statut d’associé dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires.

Le problème, peut-on lire dans un exposé des faits, c’est qu’il bénéficiait, en tant qu’élu, d’une clause d’exclusivité dans son contrat. Une telle clause, considérée comme une « condition préférentielle », l’avantageait indûment et le plaçait en situation de conflit d’intérêts, ce qui contrevient au Code.

Il a «toujours agi de bonne foi»

La Direction du contentieux et des enquêtes de la CMQ souligne que l’élu orléanais «a toujours agi de bonne foi» et qu’il a pris «plusieurs précautions nécessaires en tant qu’élu municipal et associé de Croisières Orléans.».

M. Girard a plaidé coupable à la première occasion et a collaboré à l’enquête. Il s’est par ailleurs engagé à retirer la clause d’exclusivité du bail et à y renoncer dans le futur. Le conseiller municipal et la Direction du contentieux ont suggéré, de façon commune, une suspension de 45 jours.

Le juge administratif qui a entendu l’affaire n’est pas obligé d’entériner la recommandation. Il devrait faire connaître sa décision en janvier. Si la suspension de 45 jours se confirme, M. Girard aura une ponction d’environ 1 000 $ sur son maigre salaire annuel d’un peu plus de 8 000 $. La municipalité de Saint-Laurent a une population de 1 800 habitants.