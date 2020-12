Pensionnats autochtones: le chef conservateur corrige le tir

Le chef conservateur Erin O’Toole a dû corriger le tir, mercredi, après avoir dit le mois dernier dans une vidéo que les pensionnats autochtones avaient tenté d’«offrir une éducation» aux enfants qui les ont fréquentés.

«Je parle régulièrement du tort causé par les pensionnats autochtones. Dans mon allocution aux étudiants de [l’Université Ryerson de Toronto], j’ai dit que le système des pensionnats autochtones visait à tenter "d’offrir une éducation". Ce n’était pas vrai. Le système visait à retirer des enfants de l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leurs cultures», a-t-il écrit sur Twitter mercredi.

«L’existence même des pensionnats est un chapitre déplorable de l’histoire du Canada, qui a eu des répercussions considérables sur des générations de Canadiens autochtones», a-t-il aussi indiqué en tentant de faire amende honorable.

Sur ce même réseau social, toute cette affaire a fait grand bruit, allant même jusqu’à la création du mot-clic #ResignOToole («Démissionne O’Toole»).

Des députés d’autres formations politiques représentées à la Chambre des communes ont conspué Erin O’Toole pour ses propos initiaux sur les pensionnats autochtones.

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, qui est aussi député sur l’île de Montréal, a dit qu’il «faudrait avant tout» que le chef conservateur «soit à l’écoute des survivants» des pensionnats autochtones. Il a rappelé que «même» l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper «a déclaré qu’ils ont été conçus pour assimiler, en retirant les enfants de leurs familles et cultures».

«Ces opinions sont non seulement fausses, mais elles ouvrent des plaies pour les survivants et leurs familles. Elles n'ont aucune place au sein de la société canadienne, en particulier dans le discours politique canadien», a aussi indiqué le ministre Miller.

De son côté, le Bloc québécois a mentionné qu’il s’inquiète des propos de M. O’Toole, reconnaissant toutefois que ce dernier a reconnu avoir fait une erreur. Ainsi, le chef Yves-François Blanchet «considère qu’il faut plutôt saisir l’occasion et, au contraire, enseigner l’histoire réelle de la relation entre les Autochtones et le Canada qui, pendant des décennies, avait pour intention de faire disparaître un ensemble de cultures riches et diversifiées en assimilant les enfants autochtones dans un réseau de pensionnats administrés par le clergé».