Pont sur le Saguenay: un projet qui suscite de l’optimisme comme jamais

Des intervenants de la Côte-Nord sont encouragés par la mise en œuvre prochaine d’une nouvelle étude sur la faisabilité d’un pont à la traverse de Tadoussac.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a reçu quatre soumissions pour une nouvelle étude et finalement retenu celle du Groupe Pont Estuaire / Fjord du Saguenay. Ce dernier est en fait un consortium formé de CIMA+, de WSP et de Systra.

Le comité de liaison du Bureau d’étude sur le pont a appris la nouvelle il y a deux semaines à la suite d’une rencontre avec des représentants du MTQ.

«Nous avons été agréablement surpris et nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Le groupe des grands projets du MTQ nous a semblé très à la tâche pour faire avancer l’étude et pour qu’elle se fasse avec les meilleures intentions du monde», a lancé le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

«Nous sommes confiants (...) qu’à la sortie de cette étape, rien ne pourra justifier de retarder la décision finale. De nouveaux éléments tels la sauvegarde des bélugas, et l’importance de limiter le bruit ambiant ou la perspective de voir se développer un corridor économique avec la province de Terre-Neuve-Labrador, devraient s’ajouter à la colonne des avantages déjà bien remplie», ont souligné dans un communiqué conjoint M. Furlong, Micheline Anctil, préfet de la MRC La Haute-Côte-Nord, et Réjean Porlier, maire de Sept-Îles.

Guillaume Tremblay de la Coalition Union 138, considère aussi que l’annonce de lundi de prolonger la 138 sur la Basse-Côte-Nord «va rendre encore plus pertinent de connecter avec le reste du Québec.»

«On voulait une fois pour toutes des réponses à nos questions sur le coût du pont, son emplacement et ainsi de suite. Au moment où on se parle, c’est très bien enclenché. On va avoir enfin l’heure juste. La décision d’avoir un pont ensuite sera politique», a-t-il ajouté.

Deux études

Le mandat de l’étude comporte deux volets. Le premier sera de mettre à jour les données antérieures, concernant par exemple le contexte socio-économique, l’environnement et la circulation.

Ce volet sera suivi par l’étude d’opportunité. L’impact sur le milieu marin, la faune et la flore de la construction d’un pont tout comme celui de la traverse sera évalué. Le consortium devra ensuite proposer la solution la plus avantageuse en termes de coûts et d’impacts sur le milieu entre les trois corridors établis par le MTQ.

Une autre étude, dont le contrat reste à octroyer, sera aussi réalisée en parallèle sur les impacts sociaux économiques de l’abandon de la traverse. Le MTQ assure cependant que la conclusion de cette deuxième étude «n’impactera pas le choix de la solution de l’étude d’opportunité».

Échéance

Le MTQ estime que ces deux études devraient être terminées au printemps 2023.

Si finalement le gouvernement décide d’aller de l’avant après la livraison de ces deux études, une autre sera nécessaire pour la conception du pont en tant que tel.

Ce n’est pas la première fois que WSP est mandatée pour effectuer une étude sur le pont. La compagnie a été acquise par la firme de génie-conseil québécoise GENIVAR en 2012. Cette dernière a adopté le nom WSP en 2014. GENIVAR faisait partie des consortiums qui ont réalisé les études sur ce même pont en 1999 et en 2009.