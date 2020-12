Porsche Taycan ou Tesla Model S?

Il est assez fascinant de constater à quel point le créneau des véhicules électriques a rapidement évolué au cours de la dernière décennie.

En 2012, Tesla débarquait avec une berline de luxe entièrement électrique, la Model S. Rapidement, cette voiture à l’intégration technologique épatante est venue voler des parts de marché aux constructeurs déjà bien établis, qui ont vite réalisé qu’ils avaient du boulot à faire pour rattraper le temps perdu.

Huit ans plus tard, la Model S est toujours bien en vie, et elle est désormais entourée de trois autres modèles chez Tesla : les Model 3, Model X et Model Y.

Du côté de la concurrence, Porsche débarque cette année avec sa première voiture entièrement électrique : la Taycan. Qui plus est, il s’agit selon plusieurs du premier véhicule à offrir une concurrence digne de ce nom à la Tesla Model S. Disons qu'il était temps!

Après avoir eu l’occasion de conduire la Porsche Taycan et la Tesla Model S au cours de la même semaine, Gabriel Gélinas livre ses impressions sur ces deux modèles concurrents entièrement électriques dans le cadre de ce nouvel épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio.