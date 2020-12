Produits essentiels, assouplissements, ouvert ou fermé : un petit guide pour s'y retrouver

L’ensemble du Québec sur pause pendant le temps des Fêtes du 17 décembre jusqu’au 11 janvier 2021. Voici un petit guide pour s'y retrouver.

EMPLOYÉS DE BUREAU

Ces employés du public et du privé devront être en télétravail obligatoirement dès le 17 décembre jusqu’au 11 janvier, sauf condition exceptionnelle.

ÉCOLES

Les établissements primaires et secondaires seront fermés du 17 décembre au 11 janvier, l’enseignement et les devoirs se feront à distance.

CUEILLETTE À L’AUTO

Demeure permise uniquement pour les commerces autorisés à poursuivre leurs activités, comme les restaurants.

SERVICES DE GARDE

Ils restent ouverts, mais il est fortement recommandé aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à la maison (toujours pour ces mêmes dates).

Les services de garde en milieu scolaire seront réservés aux travailleurs prioritaires (santé, police, agents correctionnels, etc.).

ZONES

Les zones jaunes passent en zones orange et les zones orange en zones rouges du 17 décembre au 11 janvier.

GROUPES

Les rassemblements dans les cours extérieures sont interdits

Les assouplissements

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Le hockey, les cours de ski, la raquette, la marche, entre autres pourront être pratiqués avec un maximum de 8 personnes, plus un moniteur (pour le ski).

SITES EXTÉRIEURS

Des lieux comme le Jardin botanique ou les parcs seront ouverts.

PERSONNES SEULES

Les personnes qui vivent seules pourront maintenant aller dans une et unique bulle familiale entre le 17 décembre et le 11 janvier. Par exemple, une famille qui a deux enfants qui vivent seuls et séparément ne pourra en recevoir qu’un.

Qu’est-ce qu’un produit essentiel ?

Aliments et produits d’hygiène

Produits pharmaceutiques

Articles médicaux et orthopédiques

Outils ou matériaux de construction

Produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais, etc.)

Aliments pour emporter (commande à l’auto, commande pour emporter et livraison seulement)

Aliments et fournitures pour les animaux

Équipements de travail (sécurité et protection)

Produits, pièces et autre matériel nécessaires aux services de transport et de logistique (garages pour réparation seulement, pas de vente par concessionnaires)

Ouvert ou fermé ?

CE QUI RESTE OUVERT

Épiceries et commerces d’alimentation

Animaleries

Garages, mais seulement pour les réparations

Pharmacies

Quincailleries, mais seulement pour la vente de produits essentiels

Société des alcools du Québec (SAQ)

Société québécoise du cannabis (SQDC)

Restaurants, pour la livraison et à emporter seulement

Réparation et location d’équipement sportif et de plein air------

Dépanneurs

Commerces d’articles médicaux, orthopédiques et soins de la vue

Commerces d’équipements de travail (sécurité et protection)

Commerces de produits d’entretien ménager et de bâtiments

Commerces offrant des services de réparation d’équipement informatique et électronique

Les services professionnels de soins de santé, tels que les dentistes, optométristes, physiothérapeutes ou encore ostéopathes pourront poursuivre leurs activités.

