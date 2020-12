Qui a peur du vaccin?

Le vaccin est arrivé ! En l’inoculant graduellement à la population, en commençant par les gens les plus exposés, on a l’espoir de pouvoir reprendre graduellement notre vie normale, en postillonnant sur tous les gens qu’on aime, s’ils le désirent aussi !

Avec lui, l’impression de franchir une ligne d’arrivée au-delà de laquelle on pourra jeter notre masque pour le piétiner rageusement. Or, ce n’est pas si simple que ça, parce qu’il faudra deux injections et attendre quelques jours de délai pour que le vaccin fasse pleinement effet.

Surtout, les experts estiment qu’il faudra que plus de 70 % des gens l’aient reçu pour atteindre une vraie immunité collective, bien plus rapidement et avec bien moins de morts que si on avait simplement laissé la maladie circuler par ailleurs.

Jusqu’ici, c’est quand même rassurant, les sondages nous indiquent que 63 % des Canadiens (Ipsos) et 73 % des Québécois (Léger) entendent se faire vacciner dès que les doses seront disponibles. C’est bon, mais on est sur la ligne. Il faudrait plus.

Un principe naturel

Qui a peur de se faire vacciner, en fait ? Il y en a, on les voit sur les réseaux sociaux. Sous les publications nous montrant de joyeuses grand-mères bien heureuses de rentrer dans l’histoire avec moins d’efforts que pour marcher sur la Lune, ils s’en trouvent toujours pour leur promettre plutôt un aller simple vers l’au-delà.

Il n’y a pas que des commentaires malveillants ou des gens dramatiquement mal informés qui soutiennent la peur du vaccin. Il y a beaucoup de monde qui craint légitimement que ce vaccin là arrive trop vite pour être fiable et qui se demande si ce n’est pas là un autre produit chimique inutile et vaguement nocif qu’on nous injectera dans les veines aux frais de notre gouvernement.

Or, le vaccin repose sur un principe qui a tout ce qu’il y a de plus naturel. On l’a découvert quand on s’est aperçu que les fermiers qui trayaient des vaches porteuses d’un virus voisin de la variole ne développaient jamais la maladie. Elles développaient naturellement une immunité. Le vaccin, c’est la mobilisation médicale de ce principe-là.

Avec le vaccin actuel, c’est la même chose. Dès que le génome du vilain SARS-CoV-2 a été séquencé, on a isolé une partie de son vilain bagage génétique et on l’a inséré dans une formule déjà éprouvée, et hop ! Dès l’hiver dernier, les vaccins contre la COVID-19 existaient déjà.

Une aventure

Mais, attendez ! Sommes-nous en train de dire que le médicament qui aurait pu nous éviter de subir tout ce qu’on subit depuis des mois existait déjà pendant tout ce temps et qu’on pourrait déjà être pas mal plus avancés dans la vaccination ?

Oui, c’est exactement ce qu’on dit. Sauf qu’on n’allait quand même pas l’injecter à des centaines de millions de personnes sans avoir vérifié au préalable qu’il était sécuritaire et, surtout, efficace. Aussi, ça fait des mois qu’on le teste sur des dizaines de milliers de gens – sans sauter d’étapes, mais en en faisant certaines en même temps pour gagner du temps – et on a pu constater que les effets secondaires qu’il peut causer sont beaucoup moins graves et récurrents que ceux attribués à la COVID-19.

On est donc rendu à le distribuer à plein de gentilles grand-mères, de beaux grand-pères, de préposés et d’infirmières. Et c’est magnifique d’être parvenu à faire tout ça.

On n’a rien à craindre du vaccin, donc. Bien plus à craindre de ne pas le prendre. Un des grands désavantages, ce serait de se priver de participer à une des plus grandes aventures de l’histoire de la science.