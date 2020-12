Signatures très importantes chez les Alouettes, grâce à Vernon Adams fils

Les Alouettes de Montréal ont modifié le contrat de leur quart-arrière Vernon Adams fils, ce qui leur a permis de conclure mercredi des ententes d’un an avec le receveur de passes Eugene Lewis et le joueur de ligne offensive Tony Washington.

Effectivement, dans un communiqué émis en avant-midi, la formation montréalaise a précisé qu’Adams fils «a accepté de restructurer son contrat afin de permettre à l'organisation de continuer à faire le plein de talent». Les clauses financières des pactes concernés n’ont pas été dévoilées.

«Je suis impressionné de voir à quel point nos joueurs veulent demeurer ensemble et poursuivre sur la lancée amorcée en 2019, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Rarement ai-je été témoin d'un si grand esprit de famille dans toutes mes années de football. Ça prend de véritables leaders pour procéder de la sorte et ça confirme encore plus que nous avons un véritable meneur d'hommes au poste de quart. Vernon a accepté de faire des sacrifices afin de continuer à être bien entouré et de permettre à l'équipe de continuer à bien performer.»

En 2019, Adams fils a terminé au deuxième rang de la Ligue canadienne de football (LCF) avec 24 passes de touché. Il a complété 283 de ses 431 passes tentées pour des gains de 3942 verges, et ce, en seulement 16 parties. Pour sa part, Lewis a été sa cible de prédilection, captant 72 passes pour des gains de 1133 verges et cinq majeurs. Enfin, Washington en sera à sa 10e campagne dans la LCF, ayant disputé 117 parties en carrière dans le circuit canadien.

Beaucoup d’action

Par ailleurs, le club a aussi fait signer une entente au pivot Matthew Shiltz, au plaqueur offensif Landon Rice et au demi défensif Tyquwan Glass.

Les Moineaux sont particulièrement occupés ces temps-ci, car ils ont confirmé lundi le retour du porteur de ballon William Stanback après un essai infructueux chez les Raiders de Las Vegas, dans la NFL. Le lendemain, ils ont annoncé que six joueurs s’étaient entendus avec eux, dont le spécialiste des retours de botté Mario Alford et le joueur de ligne défensive David Ménard.