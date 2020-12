Comme un tremblement de terre au PQ

Apprendre qu’un de ses députés est arrêté pour agression sexuelle. Pour tout chef de parti, c’est un cauchemar. Hier matin, le nouveau chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), l’a vécu de plein fouet.

Harold LeBel, député de Rimouski depuis 2014, est accusé d’agression sexuelle pour des événements qui se seraient produits en 2017.

Pour le caucus péquiste, c’est un tremblement de terre. D’autant plus que leur collègue est connu pour être un défenseur acharné des personnes les plus vulnérables.

La présomption d’innocence s’applique ici comme il se doit. L’important est la réaction rapide et juste de son chef d’exclure M. LeBel du caucus le temps que durera le processus judiciaire et d’offrir la collaboration de son parti à l’enquête.

Son message était de la même eau : « Les raisons évoquées sont très graves. Les violences sexuelles, toutes les violences sexuelles, doivent être combattues avec force. Personne n’est au-dessus de la loi ».

L’ironie voulait aussi que le même jour, les élues membres du Comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale présentent un rapport d’experts visant à redonner aux victimes une certaine confiance envers le système de justice.

Fléau social

Ces élues sont Isabelle Charest, ministre de la Condition féminine, accompagnée des députées Véronique Hivon (PQ), Isabelle Melançon (PLQ) et Christine Labrie (QS).

Pour Mme Hivon, consternée par la nouvelle du matin, son propos était tout aussi limpide : « C’est tolérance zéro. Personne n’est au-dessus de la loi. On a tous une pensée pour la victime alléguée. Ce phénomène est très présent, trop présent dans notre société. »

Pour tout chef de parti ou de gouvernement dans une situation similaire, la célérité et la clarté de ses paroles et de ses gestes sont un test de leadership. Avec raison, le droit à l’erreur n’est plus une option.

En 2014, avant qu’il ne soit premier ministre, le chef libéral fédéral Justin Trudeau avait lui aussi expulsé deux de ses députés pour des allégations de « fautes personnelles » envers deux plaignantes, députées d’un parti adverse.

Seulement 5 %

Plusieurs avaient critiqué la vitesse avec laquelle Justin Trudeau avait tranché. Son réflexe était pourtant le bon. Depuis, il a fait école. Son message à tous les élus et aux Canadiens n’en était que plus retentissant : tolérance zéro.

Depuis quelques années, à travers le monde, les vagues de dénonciations de violences sexuelles se suivent en effet les unes après les autres. Pourquoi ?

Parce que les violences sexuelles et conjugales sont encore et toujours un véritable fléau social. Or, les victimes, dont la vaste majorité sont des femmes et des filles, ont perdu confiance dans le système de justice.

À preuve, on estime à 5 % seulement les agressions sexuelles dénoncées à la police. Cette absence de confiance n’est pas fortuite.

Le système judiciaire n’est toujours pas adapté, de façon à pouvoir traiter des crimes qui, la plupart du temps, sont sans témoin.

C’est pourquoi, entre autres mesures, la création d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale est une urgence nationale.