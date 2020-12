Un ancien des Blue Jays accusé de violence conjugale

L’ancien joueur d’avant-champ des Blue Jays de Toronto Omar Vizquel a été accusé de violence conjugale par sa femme Blanca.

Les gestes reprochés seraient survenus en 2011, en 2016 et en août dernier, selon le site The Athletic. Le dernier épisode aurait incité la femme à amorcer les procédures de divorce.

«C'est dévastateur parce que la personne que vous aimez est censée vous protéger, et quand [c'est] celle qui vous fait du mal... a-t-elle dit à The Athletic. C'est comme au ralenti et vous avez peur. Puis, la police est là et vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière.»

De son côté, Vizquel a réfuté toutes les allégations, affirmant que l’ancienne élue de son cœur était plutôt très amère en raison du divorce.

«Je n’ai rien à dire à ce sujet, a-t-il lancé. C'est un divorce et je sais qu'elle est vraiment énervée. Il y a beaucoup [qui se dit] sur des choses se passant soi-disant à huis clos, vous savez. Je n'ai rien à dire à ce propos non plus. C'est juste un divorce.»

Le baseball majeur aurait d’ailleurs ouvert une enquête, même s’il ne joue plus et qu’il n’occupe aucun emploi dans la ligue. D’éventuelles sanctions s’appliqueraient au moment où il serait embauché, le cas échéant.

Vizquel a disputé 24 campagnes dans le baseball majeur avec les Mariners de Seattle, les Indians de Cleveland, les Giants de San Francisco, les Rangers du Texas, les White Sox de Chicago et les Blue Jays. Il a remporté 11 Gants d’or, étant invité trois fois au match des étoiles. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,272.